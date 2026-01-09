SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş geriden gelip kazandı! Siyah-Beyazlılar FCSB'yi 2-1 mağlup etti

Antalya kampında hazırlık maçında FCSB ile karşılaşan Beşiktaş, geriye düştüğü mücadelede 2-1’lik galibiyete uzandı. Siyah-beyazlılara zaferi Ahmet Sami Bircan ve Jota Silva’nın golleri getirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş geriden gelip kazandı! Siyah-Beyazlılar FCSB'yi 2-1 mağlup etti
Berker İşleyen

Beşiktaş, Antalya’da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında Rumen temsilcisi FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena’da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 75. dakikada Jota Silva kaydederken, FCSB’nin tek golü 68. dakikada Mamadou Thiam’dan geldi.

Beşiktaş geriden gelip kazandı! Siyah-Beyazlılar FCSB yi 2-1 mağlup etti 1

İKİNCİ RAKİP KAYSERİSPOR

Antalya kampını 10 Ocak’ta tamamlayacak olan Beşiktaş, bir sonraki maçında Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü’nü konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maçını ise 19 Ocak’ta sahasında Kayserispor’a karşı oynayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta alarm! İlk uçakla apar topar İstanbul'a dönüyorlarBeşiktaş'ta alarm! İlk uçakla apar topar İstanbul'a dönüyorlar
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika beşiktaş hazırlık maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.