Beşiktaş geriden gelip kazandı! Siyah-Beyazlılar FCSB'yi 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Antalya’da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında Rumen temsilcisi FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena’da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 75. dakikada Jota Silva kaydederken, FCSB’nin tek golü 68. dakikada Mamadou Thiam’dan geldi.

İKİNCİ RAKİP KAYSERİSPOR

Antalya kampını 10 Ocak’ta tamamlayacak olan Beşiktaş, bir sonraki maçında Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü’nü konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maçını ise 19 Ocak’ta sahasında Kayserispor’a karşı oynayacak.