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Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar için dikkat çeken sözler! 'Gezegenin en farklısı o!'

11.08.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Siyah - beyazlılar, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koymuştu. Kara Kartal'da ağları sarsan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar için dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bakcell Arena'da oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan kaydetti. Bu skorla birlikte Beşiktaş, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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Takımının ilk golünü kaydeden Vincent Aboubakar'ın sayısı dikkat çekerken, maç sonunda öne çıkan bir yorum geldi.

"GEZEGENİN EN FARKLISI O"

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Spor yazarı Turgay Demir, Kamerunlu yıldızla ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. İşte Demir'in Fotomaç'aki yazısı;

"Aboubakar gezegendeki en farklı golcülerin başında geliyor! Belli vücut açısı arayışı yok, kaleye dönükken yapabildiği sürprizleri, sırtı dönükken de yapabiliyor. Geriden gelen arkadaşına bırakacağını düşündüğünüz anda dönüp topun dibine girip farkını ortaya koyuyor. Tıpkı ilk golde yaptığı gibi. Markajla onu durdurmak da zor. Önce sizin markajınıza takılmış gibi davranıyor sonra bir bakıyorsunuz sizi alıp çarşıya götürmüş ve arkadan gelen bir arkadaşı golü atıvermiş."

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