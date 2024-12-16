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Beşiktaş'ın yıldızından maç sonunda olay yaratan iddia! Takımın içinde bulunduğu durumu üstü kapalı açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.12.2024 21:55
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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları Salih Uçan ve Mert Günok, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Özellikle Salih Uçan'ın iddiaları sosyal medyada gündem olurken taraftarlardan yönetime yoğun tepki geldi.

Beşiktaş'ın yıldızından maç sonunda olay yaratan iddia! Takımın içinde bulunduğu durumu üstü kapalı açıkladı
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta maç sonunda verilen röportajlar mücadelenin önüne geçti.

"SÖYLENMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR!"

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Maçı hakkında konuşan Salih Uçan, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok." dedi.

"BURADA OLMAYA YÜZÜM YOK"

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Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Adana Demirspor Adana Demirspor
2 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Salih Uçan Mert Günok beşiktaş
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