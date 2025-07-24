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Beşiktaş'ın yıldızından Shakhtar'a gözdağı! "Haftaya görüşeceğiz"

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 4-2 kaybettiği maçta takımının ilk golünü atan Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçında gol sevinci yaşamayı başardı. Karşılaşma sonrası Shakhtar oyuncularının erken sevinmesine sinirlenen Abraham, haftaya rövanşta farklı bir oyun oynayacaklarını ve bunu unutmayacaklarını ifade etti.

Beşiktaş'ın yıldızından Shakhtar'a gözdağı! "Haftaya görüşeceğiz"
Emre Şen
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golü 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi. İlk resmi maçında taraftarı önünde penaltıdan fileleri havalandıran Abraham, Beşiktaş adına 2025-2026 sezonunun da ilk golünü kaydetmiş oldu.

MAÇ SONUNDA TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş ın yıldızından Shakhtar a gözdağı! "Haftaya görüşeceğiz" 1

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu. İngiliz golcü, açıklamasında Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.

"HAFTAYA RÖVANŞ VAR, GÖRÜŞECEĞİZ"

"Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk beşiktaş
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Dört tane gol yemişsin orada beştanemi atacan
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