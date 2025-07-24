Beşiktaş'ın yıldızından Shakhtar'a gözdağı! "Haftaya görüşeceğiz"

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golü 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi. İlk resmi maçında taraftarı önünde penaltıdan fileleri havalandıran Abraham, Beşiktaş adına 2025-2026 sezonunun da ilk golünü kaydetmiş oldu.

MAÇ SONUNDA TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu. İngiliz golcü, açıklamasında Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.

"HAFTAYA RÖVANŞ VAR, GÖRÜŞECEĞİZ"

"Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."