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Beşiktaş’ın, Zorbay Küçük ile mağlubiyeti yok

06.01.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, Küçük yönetiminde 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş’ın, Zorbay Küçük ile mağlubiyeti yok

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

ZORBAY KÜÇÜK İLE 6. MÜSABAKA

Adana Bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, daha önce siyah-beyazlıların 5 maçında görev yaptı. Beşiktaş, Küçük’ün yönettiği mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Küçük, söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı oyunculara 14 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş’ın rakipleri ise 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Zorbay Küçük, bu sezon Beşiktaş’ın, deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 sona eren müsabakada da düdük çalmıştı.

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