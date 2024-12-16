Beşiktaş, kabusu yaşadı! Tarihte bir ilk gerçekleşti... Adana Demispor'a mağlup oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Adana'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında bulduğu goller ile Adana ekibi sahadan 2-1 üstün ayrıldı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede Adana Demirspor'a galibiyet gollerini ilk yarıda Yusuf Barasi ve Abat Ayımbetov getirdi. Beşiktaş'ın tek golünü ise El-Musrati kaydetti. Siyah - beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor, puanını -1'den 2'ye yükseltti. Beşiktaş ise ligin 6. sırasında 25 puanda kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısında iki gol yediği son iki deplasman maçını da Adana Demirspor'a karşı oynadı.
1903 yılında kurulan Beşiktaş, uzun tarihinde ilk kez, eksi puanda bulunan bir ekibe karşı mağlubiyet aldı.
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