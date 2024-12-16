Beşiktaş, kabusu yaşadı! Tarihte bir ilk gerçekleşti... Adana Demispor'a mağlup oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Adana'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında bulduğu goller ile Adana ekibi sahadan 2-1 üstün ayrıldı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

EL-MUSRATI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede Adana Demirspor'a galibiyet gollerini ilk yarıda Yusuf Barasi ve Abat Ayımbetov getirdi. Beşiktaş'ın tek golünü ise El-Musrati kaydetti. Siyah - beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

İLK GALİBİYET BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor, puanını -1'den 2'ye yükseltti. Beşiktaş ise ligin 6. sırasında 25 puanda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA ÜST ÜSTE 2. KEZ

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısında iki gol yediği son iki deplasman maçını da Adana Demirspor'a karşı oynadı.

TARİHTE BİR İLK

1903 yılında kurulan Beşiktaş, uzun tarihinde ilk kez, eksi puanda bulunan bir ekibe karşı mağlubiyet aldı.