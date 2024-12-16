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Beşiktaş, kabusu yaşadı! Tarihte bir ilk gerçekleşti... Adana Demispor'a mağlup oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 21:01
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Beşiktaş, Avrupa dönüşü Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ligin sonuna demir atan Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç karşılıklı pozisyonlar ile başlasa da ilk golü Adana ekibi, dakikalar 31'i gösterdiğinde Yusuf Barasi ile buldu. İlk yarının sonlarına doğru bir gol daha bulan mavi-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah - beyazlılar farkı 1'e indirse de, Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını -1'den 2'ye yükseltti.

Beşiktaş, kabusu yaşadı! Tarihte bir ilk gerçekleşti... Adana Demispor'a mağlup oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Adana'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında bulduğu goller ile Adana ekibi sahadan 2-1 üstün ayrıldı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

EL-MUSRATI'NİN GOLÜ YETMEDİ

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Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede Adana Demirspor'a galibiyet gollerini ilk yarıda Yusuf Barasi ve Abat Ayımbetov getirdi. Beşiktaş'ın tek golünü ise El-Musrati kaydetti. Siyah - beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

İLK GALİBİYET BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

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Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor, puanını -1'den 2'ye yükseltti. Beşiktaş ise ligin 6. sırasında 25 puanda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA ÜST ÜSTE 2. KEZ

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Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısında iki gol yediği son iki deplasman maçını da Adana Demirspor'a karşı oynadı.

TARİHTE BİR İLK

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1903 yılında kurulan Beşiktaş, uzun tarihinde ilk kez, eksi puanda bulunan bir ekibe karşı mağlubiyet aldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Adana Demirspor Adana Demirspor
2 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor beşiktaş
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