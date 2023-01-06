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Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler!

06.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri rakip takımı yenerek kendi sahalarından üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen maç için geri sayım devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında "Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı yarın (7 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?


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