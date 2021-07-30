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Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?

30.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in son şampiyonu siyah-beyazlılar, Kayserispor’u yenerek, 2’de 2 yapmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?

İlk mücadelesinde Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Kayserispor'u da geçerek, lige hazır olmak istiyor. Kayserispor ise Beşiktaş'ı mağlup ederek, moral depolamak istiyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, 3. hazırlık maçında da 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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