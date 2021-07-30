Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?

İlk mücadelesinde Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Kayserispor'u da geçerek, lige hazır olmak istiyor. Kayserispor ise Beşiktaş'ı mağlup ederek, moral depolamak istiyor.
31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, 3. hazırlık maçında da 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
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