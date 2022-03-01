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Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

01.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışma ile devam etti. Maçın saati, tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayınlanacağı kanal ve detaylar...

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve Beşiktaş karşılaşmasını heyecanla bekliyor. Kayserispor ile karşılacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışma ile sürdürdü. Basına kapalı idman çalışmaları, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Peki Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçı 2 Mart 2022 Çarşamba gününde gerçekleşecek. Heyecanla takip edilen müsabaka saat 20:30'da başlayacak.

Maçı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz şekilde izleyebilecek.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TARİHLERİ!

1 Mart 2022 Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart 2022 Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart 2022 Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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