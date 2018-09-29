Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK Kayseri maçı canlı izle)

Beşiktaş, Süper Lig 7. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi son durumlar ve muhtemel ilk onbirler haberimizde. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 7. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Serkan Tokat dördüncü hakem olacak. Saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Kayserispor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Connect ile de internet üzerinden online izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR'UN LİGDE 45. RANDEVUSU

Beşiktaş ile Kayserispor, bu akşam Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş ile Kayserispor arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Geçen sezon oynanan maçlarda 1-1 ve 2-0 siyah beyazlıların galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 68 golüne, Kayserispor 42 golle karşılık verdi.