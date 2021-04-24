Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in son 6 haftasında sadece 2 kez kazanabilen lider Beşiktaş, 37. haftada bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma 20.30'da başlayacak. Aboubakar, Larin ve Cenk'in sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş'ın ileri ucunda kimin olacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 37'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Gökhan, Ljajic, N'Koudou

KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Lennon, Attamah, Muğdat, Emre, Henrique, Alibec

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK! ATİBA KADRODAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş'ta eksikler sebebiyle Sergen Yalçın'ın forvette görev vermeyi düşündüğü Atiba Hutchinson, sol alt adalesinde ödem tespit edilmesi ve ağrısının artması üzerine kadrodan çıkarıldı.

LARİN'DE ÖDEM TESPİTİ

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.