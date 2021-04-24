Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in son 6 haftasında sadece 2 kez kazanabilen lider Beşiktaş, 37. haftada bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma 20.30'da başlayacak. Aboubakar, Larin ve Cenk'in sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş'ın ileri ucunda kimin olacağı merak ediliyor.
Süper Lig'in 37'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Gökhan, Ljajic, N'Koudou
Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Lennon, Attamah, Muğdat, Emre, Henrique, Alibec
Beşiktaş'ta eksikler sebebiyle Sergen Yalçın'ın forvette görev vermeyi düşündüğü Atiba Hutchinson, sol alt adalesinde ödem tespit edilmesi ve ağrısının artması üzerine kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Kadroda bulunmayan Cyle Larin sınırda yer alan diğer isim.
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