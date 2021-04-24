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Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler

24.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kayserispor maçı, liderlik mücadelesinde büyük önem arz ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son 2 haftada kaybettiği 4 puanın telafisini, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor karşısında sağlamaya çalışacak. Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu'nun taktik mücadele vereceği karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler !

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in son 6 haftasında sadece 2 kez kazanabilen lider Beşiktaş, 37. haftada bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma 20.30'da başlayacak. Aboubakar, Larin ve Cenk'in sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş'ın ileri ucunda kimin olacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 37'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Gökhan, Ljajic, N'Koudou

KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Lennon, Attamah, Muğdat, Emre, Henrique, Alibec

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK! ATİBA KADRODAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş'ta eksikler sebebiyle Sergen Yalçın'ın forvette görev vermeyi düşündüğü Atiba Hutchinson, sol alt adalesinde ödem tespit edilmesi ve ağrısının artması üzerine kadrodan çıkarıldı.

LARİN'DE ÖDEM TESPİTİ

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Kadroda bulunmayan Cyle Larin sınırda yer alan diğer isim.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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