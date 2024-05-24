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Beşiktaş kazandı, Serdar Topraktepe tarihe geçti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.05.2024 00:29
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya kazandıkları mücadelenin ardından konuştu.

Beşiktaş kazandı, Serdar Topraktepe tarihe geçti!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, organizasyonda 11'inci kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe mücadelenin ardından konuştu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

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Serdar Topraktepe yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta hem futbol oynadım hem de hoca olarak kupayı almak nasip oldu. Allah'ıma şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş tarihinde hem oyuncu hem de teknik adam olarak Türkiye Kupası'nı kazanan üç isim bulunuypr.

Tayfur Havutçu, Sergen Yalçın, Serdar Topraktepe.

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