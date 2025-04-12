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Beşiktaş kazanırsa 3.sıraya yükselecek!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 07:21
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Son 4 lig maçında 1 kez kazanan ve 5'i savunmada 7 eksiği bulunan siyah - beyazlılar 3.'lük hedefi yolunda hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş kazanırsa 3.sıraya yükselecek!

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 1 kez kazanan Beşiktaş bugün sahasında Başakşehir’i konuk ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 1 kez kazanan Beşiktaş bugün sahasında Başakşehir’i konuk ediyor. Bu seride 2 yenilgi bir beraberlik alan Kartal 3. hedefi yolunda hata yapmak istemezken Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlılar savunmada büyük sıkıntı yaşıyor. Necip Uysal, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov sakatlıkları Tayyip Talha da kırmızı kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Elan Ricardo sakatlığı, Semih de cezası nedeniyle yok.

KARTAL’A BÜYÜK FIRSAT

Haftaya 48 puanla 4. sırada giren Beşiktaş, bugün konuk edeceği RAMS Başakşehir’i yendiği taktirde, dün Galatasaray’a mağlup olarak 51 puanda kalan Samsunspor’u, 1 maç eksiğine rağmen averajla geçip 3. sıraya yükselecek.

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Rams Başakşehir Rams Başakşehir

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spor beşiktaş futbol
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