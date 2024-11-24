Beşiktaş kazanmayı unuttu! Göztepe'ye 2-0'dan maç verdi... Süper Lig'deki üç puan hasreti 4 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı gelen karşılıklı gollerle 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda birçok gol pozisyonundan yararlanamayan siyah - beyazlılar, kalesini de gole kapatamayınca sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı mücadelede siyah - beyazlılar Semih Kılıçsoy ve Bokele'nin kendi kalesine attığı gollerle henüz 9. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip ise karşılaşmada gollerini Bokale, Taha altınkardeş, David Datro Fofana ve David Tijanic ile galibiyeti buldu.

GOL ATAN İLK TÜRK OLDU

Karşılaşmanın 3. dakikasında gol perdesini açan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

ÖNCE KENDİ KALESİNE, SONRA BEŞİKTAŞ AĞLARINA

Karşılaşmada önce kendi kalesine ardından da Beşiktaş ağlarına bir gol bırakan Malcom Bokele, Mauro Icardi'den (Mart 2024 vs Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk oyuncu oldu.

BEŞİKTAŞ KAZANMAYI UNUTTU

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, ligde en son 4 maç önce 20 Ekim tarihinde oynanılan Konyaspor karşısında üç puanı aldı. Siyah - beyazlılar bu süreçte Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Başakşehir ile de berabere kaldı.

GEDSON FERNANDES 'DALYA' DEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı. "Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.