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Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

14.06.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, ilk transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki milli oyuncu Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş ’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başlamıştı. Kartal bu transferde de mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK İMZAYI ATIYOR

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan oyuncuyla 3 senelik kontrat üzerinden anlaştı. İki tarafın küçük detayları halletmesinin ardından transferin resmen açıklanacağı aktarıldı.

SENELİK 1 MİLYON EURO

Beşiktaş, yaptığı görüşmelerin ardından teklifini 1 milyon euroya kadar yükseltti. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.

A MİLLİ TAKIMDA 22 MAÇ

Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 22 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.

"TÜRKİYE'Yİ İSTERİM"

Milli forvet Kenan Karaman, kendisine yöneltilen "Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusuna "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı yönetim de bunun üzerine "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemez misin?" diyerek A Milli oyuncuyu ikna etme yolunu seçti.

277 RESMİ MAÇ, 73 GOL

Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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