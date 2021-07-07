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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

07.07.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardında pas çalışması, küçük oyunların yer aldığı kondisyon ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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