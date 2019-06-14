Mynet Trend

Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal trafik kazasında hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü kongre üyesi Abdullah Baysal, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Baysal, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kongre üyesi aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Zincirlikuyu istikametinde hareket halinde olan Adnan A.'nın kullandığı otomobil, Baysal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalta savrulan Baysal, ağır yaralandı. Çarpan sürücü hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Baysal'ı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Abdullah Baysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adnan A. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Abdullah Baysal'ın cenazesinin, yarın ikindi namazından sonra Şakirin Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Galatasaray'ın Babel transferinde flaş gelişmeGalatasaray'ın Babel transferinde flaş gelişme
Real Madrid'den rekor transfer!Real Madrid'den rekor transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Baysal Beşiktaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu

Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu

Markette korkunç anlar! Reyon görevlisi hayatını kaybetti

Markette korkunç anlar! Reyon görevlisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ryan Babel, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Babel transferinde flaş gelişme

Real Madrid'den transfere rekor para: 303 milyon Euro!

Real Madrid'den rekor transfer!

Golden State Warriors'ta Klay Thompson'ın sol diz çapraz bağları koptu

Şok sakatlık! Kulüpten resmi açıklama

Barcelona'dan Şeref Has paylaşımı: Barça forması giyen ilk Türk

Barcelona'dan F.Bahçe efsanesi paylaşımı

Böylesi görülmedi! Taraftar stadı ateşe verdi

Böylesi görülmedi! Taraftar stadı ateşe verdi

Hüseyin Karaahmetoğlu: Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir

''Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.