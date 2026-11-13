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Nvidia'dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü

Nvidia CEO'luğundan istifa eden Jensen Huang'ın şirketin başka bir çalışanıyla da yakın ilişki yaşadığı öne sürüldü. Huang, daha önce ortaya çıkan iki evlilik dışı ilişkinin ardından istifa etmişti.

Nvidia'dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü
Enes Çırtlık

Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre, Nvidia'nın görevinden ayrılan CEO'su Jensen Huang, ikinci bir şirket çalışanıyla daha yakın ilişki yaşadı.

Nvidia dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü 1

Yeni gelişme, Huang'ın istifasına yol açan diğer iki evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Söz konusu kadınların, ABD istihbaratının Çin casusu olduğundan şüphelendiği Alice Huang ile Nvidia'nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell olduğu belirtildi.

Nvidia dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü 2

Reuters, ilişki yaşandığı belirtilen diğer çalışanın ismini açıklamadı.

JENSEN HUANG, DAHA ÖNCE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNİ KABUL ETMİŞTİ

Jensen Huang, Alice Huang ile ilişkisine ilişkin haberlerin ardından yaptığı açıklamada, kadının adını belirtmeden evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etmişti.

Nvidia dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü 3

63 yaşındaki evli yöneticinin üzerindeki istifa baskısı, Alice Huang ile ilişkisine dair haberlerin yayımlanmasının ardından artmıştı.

Nvidia dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü 4

Huang'ın Nvidia'dan ayrılma kararının, şekillenmesinde önemli rol oynadığı yapay zeka sektöründe aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

NVIDIA'DA GEÇİCİ CEO OLARAK COLETTE KRESS ATANDI

Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang'ın yerine geçecek ismi belirlemek üzere arayış başlatırken şirketin finans direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı.

Nvidia dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü 5

Yönetim kurulu, kalıcı CEO pozisyonu için hem şirket içinden hem de şirket dışından adayları değerlendiriyor.

NVIDIA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Nvidia hisseleri, perşembe günü yoğun işlem hacmiyle yüzde 5,5 değer kaybetti.

Nvidia dan istifa eden Jensen Huang hakkında bir iddia daha! Üçüncü bir kişiyle daha yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü 6

Şirketin hisseleri, ekim ayı başında ulaştığı zirveden bu yana değerinin yüzde 30'undan fazlasını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia Jensen Huang
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