Ne kiremit ne beton! 300 yıllık evlerin sırrı denizden çıkıyor

Danimarka’nın kuzeydoğusunda, Jutland kıyılarından 19 kilometre açıkta bulunan Læsø Adası, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor.

İskandinav mitolojisinde deniz devi 'Ægir’in' yaşadığı yer olarak anılan ada, denizcilik tarihindeki gemi kazalarıyla da biliniyor. Ancak adayı dünyada farklı kılan en önemli özelliklerinden biri, evlerinin çatılarında kullanılan deniz otu.

Adada 17’nci yüzyılda ortaya çıkan bu gelenek, günümüzde sürdürülebilir mimari açısından yeniden ilgi görüyor.

Ağaç kaynaklarının tükenmesiyle farklı bir çatı malzemesine ihtiyaç duyan ada sakinleri, çözümü kıyıya vuran deniz otlarında buldu.

Bir dönem gelişmiş tuz üretimiyle tanınan Læsø’da tuz fırınlarını beslemek için çok sayıda ağaç kesilmişti. Tarıma elverişli arazilerin de sınırlı olması nedeniyle ada halkı, yapı malzemesi ihtiyacını denizden karşılamaya başladı.

Gemi kazalarından kurtarılan ahşaplar yapılarda kullanılırken, kıyılardan toplanan deniz otları da evlerin çatılarını kaplamak için değerlendirildi.

BİR ÇATI 40 TON AĞIRLIĞA ULAŞABİLİR

Læsø Adası'ndaki geleneksel çatıların yapımında kullanılan deniz otu, aslında Zostera marina olarak bilinen bir deniz çayırı türü. Uzun yaprakları yaklaşık 2 metreye kadar ulaşabilen bu bitki, toplandıktan sonra aylarca kurutuluyor.

Geleneksel yöntemde sonbahar fırtınalarının ardından kıyıya vuran deniz otları toplanarak yaklaşık altı ay boyunca tarlalarda kurumaya bırakılıyor. Bu işlem, bitkinin üzerindeki mikroalglerin uzaklaşmasını sağlarken çürümeye karşı dayanıklılığını da artırıyor.

Çatı yapımında kurutulan deniz otları, yün eğirir gibi bükülerek büyük halatlar haline getiriliyor. Vask adı verilen bu halatlar, çatı kirişlerine bağlanıyor. Ardından üzerine daha fazla deniz otu yerleştiriliyor ve malzeme turba ile ağırlaştırılarak sıkıştırılıyor.

Ortaya çıkan çatılar 1 metreden daha kalın olabilir. Ortalama bir çatının ağırlığı ise 35 ila 40 tonu buluyor.

Geçmişte 40-50 kadın bir araya gelerek bir evin çatısını yalnızca bir günde tamamlayabiliyordu. Çatının üzerine sandalyeler taşıyan kadınlar, malzemeyi sıkıştırmak için üzerinde yürüyüp dans ediyor, aynı zamanda çevredeki gemi kazalarını takip ederek kurtarılabilecek malzemeleri gözlüyordu.

GELENEKSEL YÖNTEM 1920'LERDE UNUTULMAYA BAŞLADI

20'nci yüzyılın başlarında Læsø Adası'ndaki evlerin büyük bölümü deniz otu çatılarla kaplıydı. Ancak 1920'lerde deniz çayırlarının önemli bir bölümünü etkileyen mantar hastalığı, bu geleneğin gerilemesine neden oldu.

Zamanla malzemenin temini zorlaşırken çatı yapımına ilişkin bilgi ve deneyim de yeni nesillere aktarılamadı.

Bugün yaklaşık 1.800 kişinin yaşadığı adada deniz otu çatılı yalnızca 36 ev bulunuyor.

Bu evlerden bazılarının çatılarının 300 yılı aşkın süredir ayakta olması, doğal malzemenin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, beton kiremit çatılar genellikle yaklaşık 50 yıllık kullanım ömrüne sahip.

300 YILLIK GELENEĞİ YENİDEN CANLANDIRIYOR

Adadaki eski çatı ustalarından Henning Johansen, 2012 yılından bu yana deniz otu çatı yapım geleneğini yeniden canlandırmak için çalışıyor. Bir nesildir yapılmayan çatı yenileme çalışmalarını üstlenen Johansen, bu mirasın Læsø için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Johansen'e göre geçmişte erkeklerin büyük bölümü denizde çalıştığı için evlerin ve çiftliklerin sorumluluğunu kadınlar üstleniyordu. Deniz otu çatılar da kadınların kendi ihtiyaçlarına çözüm üretmek için geliştirdiği özgün bir yöntemdi.

Geçmişte 40-50 kadının bir günde tamamladığı bir çatıyı, bugün beş kişilik ekibiyle yaklaşık 21 günde yapabildiğini belirten Johansen, bunun en önemli nedenlerinden birinin artık aynı sayıda insan gücüne sahip olmaması olduğunu söyledi.

Usta, adada yenilenmesi gereken 10 çatı daha bulunduğunu belirterek bu çalışmaların yalnızca eski evleri korumak anlamına gelmediğini, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bir yapı kültürünü yeniden yaşattığını ifade ediyor.

DENİZ OTU NEDEN GELECEĞİN YAPI MALZEMESİ OLABİLİR?

Deniz otu çatılara yönelik ilginin temelinde yalnızca tarihi miras bulunmuyor. Bitkinin doğal özellikleri, onu çevre dostu yapı malzemesi arayışında da önemli bir alternatif haline getiriyor.

Deniz çayırlarının öne çıkan özellikleri şöyle sıralanıyor:

Yangına dayanıklılık: İçerdiği yüksek tuz oranı nedeniyle kolay alev almıyor

Çürümeye karşı direnç: Uygun şekilde kurutulduğunda uzun yıllar dayanabiliyor

Haşerelere karşı koruma: Doğal yapısı sayesinde zararlı canlılara karşı direnç gösterebiliyor

Isı yalıtımı: Mineral yüne benzer yalıtım özellikleri sunabiliyor

Karbon avantajı: Büyüme sürecinde karbondioksit emiyor. Isı kullanılmadan hazırlanıp yerel olarak değerlendirildiğinde üretim ve nakliye kaynaklı emisyonların azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Malzemenin bir diğer dikkat çekici özelliği ise yaklaşık bir yıl içerisinde tamamen su geçirmez hale gelmesi. Uzun ömürlü olması sayesinde de sık sık yenilenmesi gereken geleneksel yapı malzemelerine alternatif oluşturma potansiyeli taşıyor.

MİMARLAR DENİZ OTUNU MODERN YAPILARA UYARLIYOR

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da çalışan Amerikalı mimar Kathryn Larsen de Læsø'nun geleneksel çatı tekniğini modern mimariye kazandırmak isteyen isimler arasında bulunuyor.

Kopenhag Tasarım ve Teknoloji Okulu'nda (KEA) eğitim gördüğü dönemde deniz otu çatılar üzerine araştırma yapan Larsen, bu konudaki kaynakların büyük bölümünün Danca olduğunu fark edince konuyu daha ayrıntılı incelemeye başladı.

Araştırmalarını uygulamaya dönüştüren mimar, deniz otlarını modern yapılarda kullanılabilecek ön üretimli panellere dönüştürdü. Cephelerde ve çatılarda kullanılabilen bu panellerin ek yalıtım sağlamasını hedefledi.

Larsen, geliştirdiği panellerin zaman içinde hava koşullarına nasıl tepki verdiğini incelemek amacıyla okulunun çatısında da denemeler gerçekleştirdi.

DENİZ OTU PAVYONUYLA ÖN YARGILARI KIRMAYI HEDEFLEDİ

Mimarın çalışmalarındaki en dikkat çekici projelerden biri, 2019 yılının sonlarında hayata geçirdiği 'The Seaweed Pavilion' (Deniz Otu Pavyonu) oldu.

KEA'nın avlusunda ahşap bir taşıyıcı sistem üzerine kurulan pavyonda deniz otu paneller kullanıldı. Larsen'in amacı, insanların bu malzemeyi yalnızca fotoğraflarda görmesi yerine yakından incelemesi ve altında vakit geçirerek deneyimlemesiydi.

Çünkü deniz otunun yapı malzemesi olarak kullanılmasına yönelik bazı ön yargılar bulunuyordu. İnsanların malzemenin kötü kokacağını veya dokusunun kaygan ve yapışkan olacağını düşündüğünü belirten Larsen, pavyon sayesinde bu algıyı değiştirmeyi hedefledi.

Mimara göre deniz otu, yapıların nefes almasına da yardımcı olabilecek doğal bir malzeme. Buhar bariyerine ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmesi, havanın yapı içerisinde dolaşmasına imkan tanıyarak iç mekan hava kalitesine katkı sağlayabilir.

BİR ZAMANLAR DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE KULLANILIYORDU

Deniz otunun yapı malzemesi olarak kullanılması yalnızca Danimarka'ya özgü bir geçmişe sahip değil. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde de bu bitkiden yararlanılıyordu.

Danimarkalı deniz otu üreticisi Kurt Schierup, çocukluğunun geçtiği 1950'li yıllarda deniz otunun döşemecilikten yatak üretimine, yalıtımdan farklı ev eşyalarına kadar pek çok alanda kullanıldığını anlatıyor.

Schierup, 2016 yılında kurduğu Møn Tang adlı işletmesiyle deniz otu hasadı ve işlenmesi üzerine çalışıyor.

Geleneksel kurutma yöntemlerini modern makinelerle uygulayarak malzemenin yeniden değerlendirilmesine katkıda bulundu.

Deniz otu geçmişte Hollanda'nın Wadden Denizi çevresinde deniz duvarlarının yapımında kullanılırken, ABD'nin New England bölgesinde evlerin yalıtımında da tercih ediliyordu. Cabot's Quilt adı verilen kurutulmuş deniz otu bazlı malzeme, ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılıyordu.

Görsellerde yapay zekadan destek alınmıştır.