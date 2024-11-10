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Beşiktaş Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.11.2024 15:47
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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde düzenlediği törenle andı.

Beşiktaş Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

Tüpraş Stadyumu’nun önünde gerçekleştirilen anma töreni saygı duruşuyla başladı. Törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, farklı branş ve yaş gruplarından sporcular ile taraftarlar katılım sağladı. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu’na çiçek bıraktı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Değerli Beşiktaşlılar, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde onun manevi şahsiyetini, fikirlerini ve eserlerini anmak için toplandık. Onun en büyük eseri hiç şüphesiz bağımsız Türkiye Cumhuriyetidir. Atatürk Türk milletinin bağımsız, medeni ve modern bir devlete sahip olması için ömrü boyunca mücadele etmiştir.
Askeri Rüştiyeye yazıldığı 12 yaşından vefat ettiği 57 yaşına dek yolu ve ideali asla değişmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Türklüğün ideallerine ulaşılmadan elde edilmiş hiçbir zafer mutlak değildir. Türk milletini hayatının her yönünde yüksek vasıflara ve ideallere layık görmüştür. Onun bu ülküde yönettiği savaşlar askerlik tarihine geçmiş, tarihin akışına yön vermiş, Anadolu’yu emperyalizme karşı insaniyetin son kalesi yapmıştır.

Onun fikirleri başta yüce milletimize, mazlum milletlere, genç nesillere ve dönemin tüm liderlerine ışık olmuştur. Onun devrimleri genç Cumhuriyeti muasır medeniyetlerle yarıştıracak güce taşımış Allahtan başka hiçbir korkusu olmayan milletimizi dünyanın dört bir köşesinde iş yapabilecek eğitime ve deneyime ulaştırmıştır.
Bugün Büyük Önderin dünyaya son kez baktığı Dolmabahçe’den tüm Beşiktaşlılara ve yüce milletimize sesleniyorum. Atatürk’ün bu aziz millete emanet ettiği fikirlere sarılın. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Onun sözlerini unutmayınız. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Atatürk her şey bitti denilen yerde imkânsız olanları başarmış milletlerin kendi kaderini kendilerinin çizebileceğini göstermiştir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek milletimizi bir lidere muhtaç göstermeden tarihin en asli Kurtuluş Savaşı’nın verilmesini sağlamıştır. Dolmabahçe’de gözlerini kapadığı güne dek kendiyle ilgili tek bir isteği beni hatırlayınız olmuştur. Buradan büyük öndere bir kez daha söz veriyoruz. Büyük Atatürk, bu millet seni asla unutmayacaktır. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Türk milleti ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Beşiktaş Camiası adına aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük Atatürk, Türk milleti seni asla unutmayacak. Fikirlerini, devrimlerini ve Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacaktır.”

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beşiktaş
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