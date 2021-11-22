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Beşiktaş Kulübü'nden yalanlama

22.11.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ifadeleri olarak yayınlanan açıklamaları yalanladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yalanlama

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ifadeleri olarak yayınlanan açıklamaları yalanladı.

İşte yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından gerek yazılı ve görsel basında gerekse sosyal medyada, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’nin Futbol A Takımımızla ilgili olarak ifadeleri şeklinde yayımlanan birçok haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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