Beşiktaş kupada Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında yarın Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2’de 2 yapmak istiyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 2 EKSİK

Beşiktaş kupada Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek 1

Kartal’da, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Nijerya için mücadele eden Wilfred Ndidi, Keçiörengücü’ne karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabakada görev almayacak.

4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş kupada Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek 2

Beşiktaş’ta 4 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli kaleci Mert Günok’un yanı sıra Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek’e teşekkür edilerek yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR DÖNDÜ

Beşiktaş kupada Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek 3

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan futbolcular da takıma döndü. Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalarda yer aldı.

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen El Bilal Toure de Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde yarın forma giyebilecek.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Alpaslan Şen olacak.

