Beşiktaş'lı yıldızlar tarihi galibiyetin ardından itiraflarda buludun: "Solskjaer'in gelmesi bu durumu yarattı!" Immobile, Rashica, Mert Günok, Svensson...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, taraftarının önünde namağlup Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

CIRO IMMOBILE: "SOLSKJAER'İN GELMESİ BU DURUMU YARATTI"

"Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler için çok üzgünüm. Takım olarak çok sevinmemeye, abartmamaya çalıştık. Önemli bir maç oynadık. Zorlu ve sert bir rakipti. İyi bir maç oynadık. Bu galibiyet bizim için gruplarda ilerleme fırsatı olacaktır. Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Hocamızın gelmesi bu durumu yarattı. Serdar Hoca'nın yardımıyla bunu yaptılar. Bize enerji getirdi hocamız. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık."

JONAS SVENSSON: "WILLIAMS'I DURDURURSAK KAZABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUM"

"Kendi performansımla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bilbao'nun çok iyi bir oyuncusu olduğunu biliyordum. Williams'ı durdurursak kazanabileceğimizi biliyordum. İlk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdik. Herkes bana yardım etti. Takım olarak hep birlikte çalıştık, savaştık."

MERT GÜNOK: "FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

"Ülkemizde yaşanan kötü olay sonrasında maça çıkıp Türk futbolu adına güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli ama futboldan daha önemli şeyler var. Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmaktı, önümde daha uzun yıllar var. Bu sözleşme bitimiyle futbolu bırakacağım diye bir durum yok. Başkanımız geldikten sonra hızlı bir şekilde bu konuyla ilgilendi. Bugün 100. maçıma çıktım, daha nice 100 maçlara çıkmak istiyorum."

MILOT RASHICA: "BÜTÜN OLURSAK YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

"Son birkaç ay hepimiz için çok zor geçti, bir özgüvene ihtiyacımız vardı ve bize bunu ilk günden beri hocamız verdi. Bugün de gösterdik. Hep beraber bir bütün olursak iyi işler yapabileceğimizi gösterdik, bugün de iyi futbol oynadıl. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Umuyorum ki böyle devam ederiz. Taraftarımız bugün harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alacağız ve ilerleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."