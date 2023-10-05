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Beşiktaş Lugano maçının hakemi David Fuxman kimdir, nereli ve kaç yaşında? David Fuxman, Beşiktaş Lugano maçını yönetecek

05.10.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Lugano maçının hakemi David Fuxman merak konusu oldu. Maç, Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş Lugano maçı için geri sayım devam ederken arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Peki, David Fuxman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Beşiktaş Lugano maçının hakemi David Fuxman hakkında merak edilenler...

Beşiktaş Lugano maçının hakemi David Fuxman kimdir, nereli ve kaç yaşında? David Fuxman, Beşiktaş Lugano maçını yönetecek

Beşiktaş Lugano maçının hakemi David Fuxman günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş Lugano maçı bugün (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisini konuk edecek olan Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Beşiktaş Lugano maçının hakemi David Fuxman hakkında bilgiler ise merak konusu oldu. İşte David Fuxman'ın hayatı ve biyografisi...

DAVİD FUXMAN KİMDİR?

David Fuxman 9 Aralık 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç hakem İsraillidir.

Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta İsrail Futbol Federasyonundan hakem David Fuxman düdük çalacak.

Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Lugano maçı bugün saat 19.45'te başlayacak. Maç, Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

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