Beşiktaş, maç öncesinde veda etti! 'Ayrılıklar da sevdaya dahil'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 2022/23 sezonunun son haftasında rakibini konuk eden siyah - beyazlılar, karşılaşma öncesinde stadyum isim sponsoru Vodafone'a veda etti.

Yaklaşık 7 yıldır Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bulunan stadyumunun isim sponsoru olan Vodafone ile yapılan sözleşme sona erdi.

Bu durum neticesinde Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi. Vodafone'a veda eden siyah - beyazlılarda futbolcuların da yer aldığı bir video paylaşıldı. Tweet'te "Ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni isim sponsorunun Rus şirketi Gazprom olması bekleniyor. Siyah - beyazlıların, 3+2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 3 yıl için 60 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacağı kaydedilmişti.



