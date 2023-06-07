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Beşiktaş, maç öncesinde veda etti! 'Ayrılıklar da sevdaya dahil'

07.06.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah - beyazlılar, stadyum isim sponsoru Vodafone'a veda etti. 7 yıldır Kara Kartal'ın stadyum isim sponsoru olan Vodafone ile sözleşmesinin sonuna gelen Beşiktaş'ta taraftarlar yeni adı da merak ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti! 'Ayrılıklar da sevdaya dahil'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 2022/23 sezonunun son haftasında rakibini konuk eden siyah - beyazlılar, karşılaşma öncesinde stadyum isim sponsoru Vodafone'a veda etti.

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Yaklaşık 7 yıldır Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bulunan stadyumunun isim sponsoru olan Vodafone ile yapılan sözleşme sona erdi.

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Bu durum neticesinde Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi. Vodafone'a veda eden siyah - beyazlılarda futbolcuların da yer aldığı bir video paylaşıldı. Tweet'te "Ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni isim sponsorunun Rus şirketi Gazprom olması bekleniyor. Siyah - beyazlıların, 3+2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 3 yıl için 60 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacağı kaydedilmişti.


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