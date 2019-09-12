SPOR

Beşiktaş maçı öncesi gönüllü gençler stadı temizledi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler cumartesi günü oynanacak olan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nın koltuklarını temizledi.

Beşiktaş maçı öncesi gönüllü gençler stadı temizledi

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig 4. hafta karşılaşması öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Kritik maç öncesi stat içerisinde pek çok bakım onarım çalışması yapılırken Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler de yaklaşık 36 bin koltuğun tek tek temizliğini yaptı. Ellerine bez alan 30'u aşkın gönüllü genç deterjanla yıkanan koltukların hepsini tek tek silerek temizledi.

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Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Özellikle İngiltere gibi ülkelerde böyle bir kültür var. Arsenal takımında ve diğer İngiliz takımlarında olduğu gibi biz de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirelim dedik. Bu kapsamda kentteki gençlik merkezlerinden gelen gönüllü gençlerimizle 'Şehrimi seviyorum, takımımı destekliyorum' projesi ile Gaziantep Kalyon Stadımızdaki koltukları tek tek temizledik. Bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi stadımızdaki 35 bin 400 koltuğumuzu temizlemeye ve hazır hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.

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Gönüllü gençler ise böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, stadı ve koltukları temizlediklerini belirttiler. Gençler proje ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini de vurgulayıp diğer taraftarlardan da destek beklediklerini söylediler.

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