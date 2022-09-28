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Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus için olay iddia! Brezilyalılar dedikoduyu bırakmıyor...

28.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde alınan kötü sonuçların ardından bir başka Portekizli Jorge Jesus'u takımın başına getiren Sarı-Lacivertlilerde dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli hocanın sözleşmesinin 1 yıllık olmasından dolayı seneye takımda yer almayacağı iddiaları Brezilya basınını çalkalıyor... Beşiktaş maçı öncesi yine Brezilya basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un sezon sonunda Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olacağı ifade edildi.

Beşiktaş maçı öncesi Jorge Jesus için olay iddia! Brezilyalılar dedikoduyu bırakmıyor...

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ülkesi Brezilya'da manşetlerden inmiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Portekizli çalıştırıcı için Brezilya Milli Takımı iddiası ortaya atıldı.

ESKİ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA!

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Jorge Jesus'un Flamengo'ya dönmek istediğini ifade eden Flamengo Başkanı Braz, "O zamanlar bir hocamız vardı ama kötü durumdaydık. Eğer Jesus ile konuşsaydım, durumu daha da kötü bir hale çevirebilirdim. Sonra başka bir antrenör geldi ve o zaten, başka bir yerdeydi. Her şey değiştiğinde onunla birkaç kez temas kurdum." ifadelerini kullandı.

Brezilya'dan gelen bu haberler Fenerbahçe tarafında pek de hoş karşılanmazken, Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar bu haber üzerine paylaşımlarda bulundu. Taraftarlar Jesus ile neden daha uzun bir kontrat imzalanmadığını sorgulamaya başladı.

BREZİLYA İDDİASI

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Brezilya basınında ise Jorge Jesus için sezon sonunda Brezilya Milli Takımını çalıştıracak iddiası yer aldı. Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışla herkesin dikkatini çeken tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda kontrat yenilemeyip Brezilya'ya geri döneceği ifade edildi.


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