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Beşiktaş maçı öncesi Okan Buruk'tan transfer müjdesi geldi! ''Bu akşam İstanbul'a geliyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.08.2024 20:25
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulunarak transfer müjdesi verdi.

Beşiktaş maçı öncesi Okan Buruk'tan transfer müjdesi geldi! ''Bu akşam İstanbul'a geliyor''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

"MAÇ BİTTİKTEN SONRA 25. ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİ ÇİZDİK"

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"Geçen seneki şampiyonluk çok önemliydi, değerliydi. Maç bittikten sonra 25. şampiyonluk hedefini çizdik. Bu doğrultuda çalıştık. Takım olarak, psikolojik olarak hazırız. Bu maçı da, kupayı da önemsiyoruz. Çok önemli bir camiaya karşı oynuyoruz. İki takım da kazanmak istiyor. Güzel bir ortam bizi bekliyor. Güzel bir atmosfer var. İnşallah güzel bir maç olur." dedi.

TRANSFER MÜJDESİ VERDİ

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"Çok iyi oyuncularımız var. Kampı da çok iyi geçirdiler. Kampı birlikte geçirmek de çok önemli. Birçok oyuncumuz bizimle birlikteydi. İyi bir kamp geçirdik. Zaten iyi bir kadromuz var. İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz. Dönen oyuncular var. Karşımızda da önemli transferlere imza atmış bir takım var. Hücum anlamında güçlü bir takım. Hiçbir takıma karşı savunma önlemi almadık, hep kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Genel olarak baktığınızda iyi bir kadro. Zor bir maç. Ama maçı en doğru şekilde bitirmek istiyoruz."

GECE YARISI İSTANBUL'DA OLACAK

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Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında resmi imzalar atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncu bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olacak.

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