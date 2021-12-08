Beşiktaş maçında kırmızı kart ve VAR!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Alman ekibi penaltı kazandı. Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR'DA İZLEDİ

Penaltı kararının ardından hakem François Letexier, Welinton'un kırmızı kartı için VAR'a gitti ve pozisyonu tekrar inceledi. Fransız hakemi yaptığı incelemenin ardından da kararından dönmedi ve Welinton'un kırmızı kartı onaylandı.

