Beşiktaş maçında yanlış anons krizi! Spiker bile şaşırdı...

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Altay’ı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında Vida’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal’ın kullandığı kornerde kafayı vuran Hırvat stoper takımını 1-0 öne geçirirken, Vodafone Park’ta da büyük bir sevinç yaşandı. Kaptan Necip Uysal gole en çok sevinen isimlerden birisi olurken, stat hoparlöründen de golü atan isim olarak Necip Uysal’ın ismi açıklandı.

TARAFTARLAR BİLE ŞAŞTI KALDI

Yapılan anonsun yanlış olduğu sonradan anlaşılınca anons düzeltilerek Vida'nın ismi okundu. Maçın spikeri de gol esnasında Necip'in adını söyleyerek Vida'nın golünü karıştırmış oldu. Altay karşısında takımını öne geçiren Vida ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda gol atan ve son olarak İzmir’de oynanan ve 90 dakika sonunda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında gol atan Vida, 15 Mayıs 2021’den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

HAKEME İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın sonlarına doğru Altay'ın penaltı beklediği pozisyon sonrası VAR ile konuşan maçın hakemi Volkan Bayarslan devam kararı verdi ve karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın sonunda hakemin yanına giden Altay'ın Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, kırmızı kart gördü.

