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Beşiktaş maçında yanlış anons krizi! Spiker bile şaşırdı...

19.02.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırladı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Vida'nın attığı golle 3 puanı alan Beşiktaş'ta 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Vida'nın attığı gol ilginç bir olayın çıkmasına neden oldu. Maçın spikeri golü Necip Uysal'ın attığını söyleyince ortalık karıştı. Stadyumda bulunan anonsçu da golü atan kişinin Necip Uysal olduğunu söyleyince stadyumda büyük bir yanlışlık meydana geldi.

Beşiktaş maçında yanlış anons krizi! Spiker bile şaşırdı...
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Altay’ı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında Vida’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal’ın kullandığı kornerde kafayı vuran Hırvat stoper takımını 1-0 öne geçirirken, Vodafone Park’ta da büyük bir sevinç yaşandı. Kaptan Necip Uysal gole en çok sevinen isimlerden birisi olurken, stat hoparlöründen de golü atan isim olarak Necip Uysal’ın ismi açıklandı.

TARAFTARLAR BİLE ŞAŞTI KALDI

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Yapılan anonsun yanlış olduğu sonradan anlaşılınca anons düzeltilerek Vida'nın ismi okundu. Maçın spikeri de gol esnasında Necip'in adını söyleyerek Vida'nın golünü karıştırmış oldu. Altay karşısında takımını öne geçiren Vida ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda gol atan ve son olarak İzmir’de oynanan ve 90 dakika sonunda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında gol atan Vida, 15 Mayıs 2021’den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

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HAKEME İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Karşılaşmanın sonlarına doğru Altay'ın penaltı beklediği pozisyon sonrası VAR ile konuşan maçın hakemi Volkan Bayarslan devam kararı verdi ve karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın sonunda hakemin yanına giden Altay'ın Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, kırmızı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Altay
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