Son dakika: Beşiktaş'ta 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Kartal, Altay'ı ateşe attı...

Beşiktaş'ta son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde Altay’yı ağırladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetirken, Bayarslan’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan üstlendi. Beşiktaş, geçen haftaki Adana Demirspor maçına göre ilk 11’de sahaya 4 farklı isimle çıktı. Bu maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen siyah-beyazlılarda mücadele gücü çok yüksekti. Rakip Altay da hücum oynayarak maça adeta renk kattı. Kıyasıya bir yarışa sahne olan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Altay ise küme düşme potasında kalarak adeta ateşin içine girmiş bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VIDA'DAN GELDİ

Bu sezon ligdeki ilk golünü atan ve Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana rakip fileleri en fazla havalandıran stoper olan Domagoj Vida (15), bu gollerin 10'unu kafayla kaydetti.

UMUT MERAŞ 5 MAÇ SONRA 11’DE

Beşiktaş’ta Rıdvan’ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, siyah-beyazlı forma ile 5 maç sonra 11’de şans buldu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 11 oynayan Meraş, sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında forma şansı bulamamıştı. Umut Meraş, son Adana Demirspor maçında ise oyuna sonradan girdi.

GÜVEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11’de şans buldu. Son olarak Gaziantep FK maçında kendisine ilk 11'de şans bulan Güven Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında oyuna sonradan dahil olarak takımına destek verdi.

BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda ayrıca Kenan Karaman da 2 maç sonra siyah-beyazlı formayı giyme şansı yakalarken; Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Rosier, Pjanic ve Mert Günok ise sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş (Dk. 84 Montero), Josef, Necip Uysal (Dk. 67 Atiba), Ghezzal, Teixeira (Dk. 90 Can Bozdoğan), Kenan Karaman, Güven Yalçın

ALTAY: Lis - Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Björkander, Özgür Özkaya (Dk. 46 Rodriguez), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Poko), Pinares (Dk. 75 Bamba), Thaciano, Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah (Dk. 61 Paixao)

GOL: Dk. 64 Vida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Umut Meraş, Vida, Welinton (Beşiktaş) - Pinares (Altay)

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde Altay’ı Vida’nın 64'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

12’nci dakikada Altay tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Thaciano, pasını sağ kanattan atak yapan Kappel’in önüne bıraktı. Kappel’in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci topu kornere çeldi.

23’üncü dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın Teixeira ile yaptığı duvar pası sonrası önünü boşaltarak sol çaprazdan şutunda kaleci topu kornere çelmeyi başardı.

31’inci dakikada Beşiktaş gole bir kez daha yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Karaman’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Teixeira'nın müsait durumda vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarı 0-0 sona erdi.

58’inci dakikada sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı kornerde Vida’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

64’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

69’uncu dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın topuk pasında ceza saha içi sol çaprazda Kenan Karaman topla buluştu. Karaman’ın sert şutunda top uzak kale direği dibinden auta çıktı.

72’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ghezzal’ın ortasında altıpas önünde Kenan Karaman’ın kayarak vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

74’üncü dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında arka direkte Teixeira’nın vuruşunu kaleci yakın pozisyonda çıkarmayı başardı.

84’üncü dakikada Beşiktaş, Teixeira ile gole yaklaştı. Montero'nun uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Teixeira'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3’üncü dakikada ceza sahasına giren Kappel’in, sol çaprazdan şutunda Vida’ya çarpan top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



