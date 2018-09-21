Beşiktaş maçından gelecek sonuç Cocu'nun Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek

Sezona galibiyetle başladıktan sonra üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 5. haftada ise Konyaspor’u deplasmanda devirmişti. UEFA Avrupa Ligi’nde herkes daha iştahlı bir takım bekliyordu ancak Cocu ve öğrencileri tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Maç boyunca savunma hataları yapan, her geçen dakika rakibi cesaretlendirip üst üste golleri kalesinde gören Fenerbahçe, ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Şimdi gözler Beşiktaş derbisinde. Hem teknik direktör Cocu hem de oyuncuların tek çaresi, pazartesi günü Kadıköy’de kazanmak. Aksi takdirde Başkan Ali Koç radikal kararlar alabilir.

Sadece Cocu değil

Kötü senaryoda Cocu ile yolların ayrılması bir yana takımdaki bazı isimler de kadro dışı kalabilir. Kısacası Fenerbahçe için kırılma noktası Beşiktaş derbisi olacak. Pazartesi günkü sonuca göre yol haritası yeniden şekillenecek.

(FANATİK)

