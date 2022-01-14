Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'tan anlamlı mesaj: Hayat kısa, iyi geçinin

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de karşılaşmanın ardından teknik direktör Erol Bulut önemli açıklamalarda bulundu. İyi mücadele ettiklerini belirten Bulut, siyah-beyazlıların teknik direktöründen de övgüyle bahsetti.

"TOPU DOĞRU DEĞERLENDİRMEMİZ GEREK"

Yedikleri golü anlatan Erol Bulut, "İyi mücadele ettik ama sadece mücadele yetmiyor. Topu doğru değerlendirmeniz gerek. Merkeze top atılmayacak dedik ama merkeze atılan top geri döndü. Golü de öyle yedik." ifadelerini kullandı.

"İYİ GEÇİNMEK GEREKİYOR"

Önder Karaveli'den övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Hayat kısa, iyi geçinin. Yaşadık, biliyorsunuz. İyi geçinmek gerekiyor. Benim diğer hocalarla da olsun kimseyle sorunum yok. Maçtan sonra görüştüğüm hocalar oluyor. Önder hoca, çok kaliteli ve değerli bir insan. Beşiktaş şu an bir çıkışta. Ona ve Beşiktaş'a başarılar dilerim." dedi.

