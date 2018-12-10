SPOR

Beşiktaş-Malmö maçını Luca Bati yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 10.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Luca Bati yönetecek.

Beşiktaş-Malmö maçını Luca Bati yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek.

Daniele Doveri ve Maurizio Mariani'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Giorgio Peretti olacak.

AKHİSAR-STANDARD LIEGE MAÇI ADAM FARKAS'IN
Akhisarspor'un, 13 Aralık Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Standard Liege ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında Macar hakem Adam Farkas görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kobor olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Malmö Başkanı hayatını kaybettiMalmö Başkanı hayatını kaybetti
Hakan ve Lens haftanın 11'indeHakan ve Lens haftanın 11'inde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Luca Bati Beşiktaş-Malmö

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sarpsborg 2 - 3 Beşiktaş

Sarpsborg 2 - 3 Beşiktaş

Krasnodar 2 - 1 Akhisarspor

Krasnodar 2 - 1 Akhisarspor

Milan 5 - 2 Dudelange

Milan 5 - 2 Dudelange

Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Vorskla Poltava - Arsenal maçı Kiev'e alındı

Vorskla Poltava - Arsenal maçı Kiev'e alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spartak Trnava-Fenerbahçe maçını Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek

İşte Fenerbahçe maçının hakemi!

Beşiktaş-Malmö maçını Luca Bati yönetecek

Beşiktaş'a İtalyan hakem

Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti

Malmö Başkanı hayatını kaybetti

Hakan Çalhanoğlu ve Jeremain Lens UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Hakan ve Lens haftanın 11'inde

Hakan Çalhanoğlu ve Jeremain Lens UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday

Lens ve Hakan en iyiye aday

Sarpsborg 2 - 3 Beşiktaş

Beşiktaş, Norveç'te tarih yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.