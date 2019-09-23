Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa'dan tepki çeken karar

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

45+1. dakikada Başakşehir'den Guldbrandsen ve Beşiktaş'tan Douglas arasında yaşanan ikili pozisyonda Guldbrandsen kendisini yerde buldu ve hakemden kart bekledi.

Karşılaşmanın hakemmi Suat Arslanboğa ise Guldbrandsen'in Douglas'a faul yaptığı kararını verdi ve hemen ardından ilk yarıyı bitirdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ

Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu. Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.

Başakşehir, pozisyonun ardından Twitter hesabından ''Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi.'' paylaşımında bulundu.

RIDVAN DİLMEN: ''KIRMIZI GİBİ GÖZÜKÜYOR''

Devre arasında Rıdvan Dilmen, pozisyon hakkında ''İlk yarının sonundaki pozisyon, bariz gol şansından kırmızı kart gibi gözüküyor. Suat Arslanboğa, Douglas'ı atmamak için bitirdi zaten, VAR ile falan uğraşmayayım dedi. Ayaküstü gördüğüm, bariz gol şansından kırmızı kart. Gitmek isteyen Başakşehirli oyuncu.'' sözlerini kullandı.