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Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Çağlar Söyüncü kesin kararını verdi!

09.12.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü hakkında karar verildi. Kısa süre önce Atletico Madrid'e transfer olan fakat istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımdan ayrılmayacağı öğrenildi.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'ye geri döneceği iddiası suya düştü. Kariyerine Atletico'da devam etmeye karar veren milli oyuncu bu durumu hem Beşiktaş'a hem de Fenerbahçe cephesine bildirdi.

SADECE 74 DAKİKA OYNADI

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Sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayabilen Çağlar Söyüncü toplamda 74 dakika sahada kalabildi. Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kalan milli oyuncunun Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.

KARARINI VERDİ! AYRILMIYOR

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Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin kendisini istemesine rağmen takımda kalmaya karar veren Çağlar Söyüncü'nün rekabet edip formayı almak istediği ifade edildi.

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