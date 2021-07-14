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Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer etti

14.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın transferinin bugün açıklanacağı ifade edildi.

Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer etti

Beşiktaş'ın, Kenan Karaman'ın transferi bugün açıklanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kenan, sezon başına 10 milyon TL garanti ücrete el sıkıştı.

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Kenan'ın bugün sağlık kontrolleri yapıldı. Günün idmanında da yer alması bekleniyor. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel transfer. insallah bizim fenerde akıllı transferler yapar. vedatı fılan getırmez.

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