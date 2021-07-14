Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer etti

Beşiktaş'ın, Kenan Karaman'ın transferi bugün açıklanması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kenan, sezon başına 10 milyon TL garanti ücrete el sıkıştı.
Kenan'ın bugün sağlık kontrolleri yapıldı. Günün idmanında da yer alması bekleniyor. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti.
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