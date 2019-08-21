Beşiktaş, Mirin'in Toulouse'a kiralandığını resmen açıkladı

Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin'in Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ""Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır" denildi.
TOULOUSE DA AÇIKLADI
Bu arada Fransız ekibi Toulouse da Beşiktaş'tan Nicolas Isimat Mirin'i transfer ettiğini duyurdu. Mirin, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.
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