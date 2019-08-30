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Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini bitiriyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Arsenal'in Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini bitiriyor

Uzun süredir ön libero mevkisine transfer yapmaya çalışan Beşiktaş, girişimde bulunduğu oyunculardan olumsuz yanıt aldı. İlk olarak Maxime Gonalons'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i tercih edeceğini söylemesi ve oyuncunun Fransız kulübünün sağlık kontrollerinden geçememesi üzerine Lille'in Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia'ya yönelen siyah-beyazlı ekip, bu transferi de oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak bakmaması sebebiyle bitiremedi.

Gary Medel'in ayrılmasıyla birlikte bu bölgedeki ihtiyacı daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş, Arsenal'in Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny'yi kiralık olarak kadroya katmak için oyuncunun kulübüne teklif yaptı. Arsenal'in bu sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncu için olumlu cevap alan siyah-beyazlı ekip, Mısırlı oyuncuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak.

UNAI EMERY, ELNENY İÇİN KARARINI VERDİ

Arsenal'in bu sezon oynadığı üç lig maçında da kadroya giremeyen Elneny için Arsenal teknik direktörü Unai Emery, geçtiğimiz hafta oyuncunun durumu hakkında bir açıklama yapmıştı. Elneny'nin kadrodaki durumunu kendisine ilettiğini ifade eden Emery, "Elneny kadrodaki durumunu biliyor, ona bu durumu ilettim" ifadelerine yer vermişti. Emery'nin bu görüşmeden sonra takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile 17 maça çıkan Elneny, 1 asist yapma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu, Mısır milli takımı formasını da 75 maçta giyerken ülkesi adına 6 kez fileleri havalandırdı.

GÖKHAN İNLER BEKLETİLİYOR

Transfer döneminin bitmesine üç gün kala Beşiktaş yönetimi, Gökhan İnler'i de hazırda bekletiyor. Abdullah Avcı'nın sistemini ve oyun tarzını yakından tanıyan oyuncu için Avcı da olumlu rapor verdi. Mehmet Topal transferi sonrasında Başakşehir'den ayrılmayı düşünenen Gökhan İnler de Beşiktaş'a gitmeye sıcak bakıyor. Maliyeti düşük olması sebebiyle siyah-beyazlı kulübün Elneny ile birlikte İnler'i de kadrosuna katabileceği öğrenildi. (DHA)

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