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Beşiktaş N'Koudou ile anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yıldız ismin transferini bitiriyor. Son dakika haberine göre Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kévin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Beşiktaş N'Koudou ile anlaşmaya vardı

Siyah beyazlı ekip, N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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Beşiktaş Georges-Kevin N’Koudou

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