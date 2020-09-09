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Beşiktaş Nazım Sangare'de sona yaklaşıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlılarda sağ bek transferi için listedeki isimlerden milli futbolcu Nazım Sangare Beşiktaş, forması giymeye yakın...Beşiktaş'ın Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna katmak için önemli aşama kaydettiği belirtiliyor. Antalyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Sangare, 1 gol 2 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş Nazım Sangare'de sona yaklaşıyor

Beşiktaş'ın Antalyasporlu Nazım Sangare transferi konusunda sona geldiği kaydedildi.

TRTSpor'un haberinde Nazım Sangare ile anlaşan Beşiktaş'ın Antalyaspor ile sürdürdüğü pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiği belirtiliyor. Sangare transferi için bu sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtiliyor.

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Antalyaspor'un Beşiktaş'tan gelen 500 bin Euro'luk kiralama bedeline ek olarak sezon sonunda 1.5 milyon Euro'ya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istediği öne sürüldü.

A Milli Takım kadrosunda da yer alan Nazım Sangare için daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de adı geçmişti.


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