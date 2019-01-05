SPOR

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin’in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" denildi.

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?
Nicolas Isimat-Mirin 15 Kasım 1991'de Fransa'da dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,89 boyundaki oyuncu, futbola Fransa'da INF Clairefontaine Jugend futbol akademisinde başlamış ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına geçmiştir. 27 yaşındaki oyuncu sırasıyla, Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giymiştir. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. PSV Eindhoven'da oynayan Isimat-Mirin'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Beşiktaş ikinci transferini yaptıBeşiktaş ikinci transferini yaptı
Atiba, Burak'a sahip çıktıAtiba, Burak'a sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Nicolas Isimat-Mirin

En Çok Okunan Haberler

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ersun Yanal'dan Serdar Aziz sözleri

Ersun Yanal'dan Serdar Aziz sözleri

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş'ın ikinci transferi Nicolas Isimat Mirin

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Atiba Burak Yılmaz'a sahip çıktı

Atiba, Burak'a sahip çıktı

Beşiktaş stoper Cristian Zapata ile temasa geçti

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş F.Bahçe'nin Tolgay Arslan için ilk teklifini reddetti

Beşiktaş Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Oğuzhan Özyakup için Roma iddiası

Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.