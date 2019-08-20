Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi...
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan Beşiktaş’a transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, Siyah-Beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı.
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