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Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladı.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi...

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan Beşiktaş’a transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, Siyah-Beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Nicolas Isimat-Mirin toulouse

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tinercileeeer :)
Neresi flaş ayrılık bunun iyi de oldu renkli basın işte
buraya daha önce de yazdım eksi yağmuruna tuttular çok kötü oyuncu çok rastgele futbolcu olmuş beşiktaşın her maçını izliyorum haa belki stada gitmiyorum ama tvde izlerken beni 3-4 kere çileden çıkardı gittiğine sevindim
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