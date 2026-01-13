Beşiktaş Nuno Tavares'i bitiriyor! Transferde son düzlük

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kara kartal kadrosundaki elden çıkartmak istediği isimlerle bir bir vedalaşırken, kadrosuna katacağı oyuncular içinde hızlandı.

ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO!

La Gazzetta dello Sport'a göre; Beşiktaş'ın Lazio'ya yaptığı teklif toplamda 13 milyon euro. İtalyan ekibi Lazio ise 15 milyon euro istiyor. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı aradaki 2 milyon euroluk fark için görüşmelerini sürdürürken, Tavares'in de Beşiktaş'a tamam dediği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'IN FAVORİSİ

Beşiktaş'ta sol bek bölgesinde Jurasek'in ayrılması ile birlikte elde sadece Rıdvan Yılmaz'ın kalması o bölgeye bir an evvel transfer ihtiyacını doğurdu. Sergen Yalçın'ın Lazio'da oynayan Nuno Tavares için çok istekli olduğu ve transferine onay verdiği öğrenildi. Öte yandan Tavares geçtiğimiz sezon İtalya'da 9 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekerken, bu sezon ise çıktığı 7 ilk 11 müsabakasında 1 asist yaptı.