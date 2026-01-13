SPOR

Beşiktaş Nuno Tavares'i bitiriyor! Transferde son düzlük

Beşiktaş'ta David Jurasek ve Gabriel Paulista'nın ayrılmasının ardından gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar İtalya'da Lazio forması giyen sol bek oyuncusu Nuno Tavares için resmi teklifte bulundu.

Beşiktaş Nuno Tavares'i bitiriyor! Transferde son düzlük
Burak Kavuncu
Nuno Tavares

Nuno Tavares

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lazio
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kara kartal kadrosundaki elden çıkartmak istediği isimlerle bir bir vedalaşırken, kadrosuna katacağı oyuncular içinde hızlandı.

ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO!

La Gazzetta dello Sport'a göre; Beşiktaş'ın Lazio'ya yaptığı teklif toplamda 13 milyon euro. İtalyan ekibi Lazio ise 15 milyon euro istiyor. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı aradaki 2 milyon euroluk fark için görüşmelerini sürdürürken, Tavares'in de Beşiktaş'a tamam dediği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'IN FAVORİSİ

Beşiktaş'ta sol bek bölgesinde Jurasek'in ayrılması ile birlikte elde sadece Rıdvan Yılmaz'ın kalması o bölgeye bir an evvel transfer ihtiyacını doğurdu. Sergen Yalçın'ın Lazio'da oynayan Nuno Tavares için çok istekli olduğu ve transferine onay verdiği öğrenildi. Öte yandan Tavares geçtiğimiz sezon İtalya'da 9 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekerken, bu sezon ise çıktığı 7 ilk 11 müsabakasında 1 asist yaptı.

