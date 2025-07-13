SON DAKİKA: Beşiktaş Orkun Kökçü'yü resmen KAP'a bildirdi... Yıldız oyuncunun maliyeti de belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferinin detaylarını KAP' açıkladı. İşte yıldız ismin maliyet detayları...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

''ÇOK KARARLIYDILAR!''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün havalimanına inişinin ardından yaptığı açıklamada, ''Orkun'a, ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Hepimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG REKORU!

Milli yıldız Orkun Kökçü her şey dahil 30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile Süper Lig tarihine geçti. Bu rakam, geçen sezon Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödediği 19.5 milyon euroyu geçerek, Orkun Kökçü’yü Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncusu yaptı.