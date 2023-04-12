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Beşiktaş, özel maçta Atletico Madrid'i devirdi! Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou, galibiyeti getirdi...

12.04.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile İspanya La Liga devi Atletico Madrid, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında depremzedelere yardım amacıyla karşı karşıya geldi. Tüm gelirlerinin deprem bölgesine aktarılacağı maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu. İşte maçtan detaylar...

Beşiktaş, özel maçta Atletico Madrid'i devirdi! Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou, galibiyeti getirdi...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası birçok ülke, yardım eli uzatarak Türkiye'ye destek olmuştu. Bir yardım da İspanya'dan geldi.

Beşiktaş ile İspanya La Liga'nın en köklü kulüplerinden Atletico Madrid, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında kozlarını paylaştı. Tüm gelirlerinin deprem bölgesine aktarılacağı özel maça futbolseverler ilgi gösterdi.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile dostluk maçında karşılaştı.

BEŞİKTAŞ, GEDSON İLE GOLÜ BULDU

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Karşılaşmanın 25. dakikasında rakip yarı alanda topla buluşan Rachid Ghezzal, ceza sahası içine giren Gedson Fernandes'i gördü. Portekizli yıldız, soluna çektiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve siyah - beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

N'KOUDOU HATAYI AFFETMEDİ

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Atletico Madrid savunmasının hatasını değerlendiren Kevin N'Koudou, kaleciye atılan geri pasta araya girdi ve topun kontrolünü sağladıktan sonra meşin yuvarlağı filelere yolladı. Bu golle Beşiktaş 2-0 öne geçti.

TRİBÜNLERİN YARISI DOLDU

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Bilet gelirleri, deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak dostluk maçı için siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 25 bin bilet sattığı belirtildi.

Tribünlerin yarısı boş kalırken, Beşiktaş sahaya İspanyolca "Teşekkürler Atletico Madrid" yazılı pankartla çıktı.

GÜNEŞ, SÜRE ALAMAYAN OYUNCULARINA FORMA VERDİ

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı.

Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu.

Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

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