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Beşiktaş paylaşımı yaptı, Bursaspor gönderdi!

BURSASPOR HABERLERİ  | 19.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bursaspor altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş paylaşımı yapmasının ardından kulüpten gönderildi.

Beşiktaş paylaşımı yaptı, Bursaspor gönderdi!

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili paylaşım yapması üzerine yeşil-beyazlı kulüpten gönderildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerinde "Var bir hayalimiz" mesajını paylaşarak siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten Yiğit Şengil'in gece saatlerinde Bursaspor kariyeri sona erdi.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

YİĞİT ŞENGİL ÖZÜR DİLEDİ

Bursaspor ile yollarının ayrılmasının ardından açıklama yapan Yiğit Şengil, "İki gün önce yaptığım bir sosyal medya paylaşımından dolayı, kulübüm Bursaspor'un yapmış olduğu resmi açıklama ile "Bursaspor Kulübü ile olan ilişiğimin" kesildiği haberini büyük bir şok ile almış bulunmaktayım. Öncelikle kırdığım ya da üzdüğüm Bursaspor taraftarlarından, yönetiminden özür dilerim. O an paylaşımı yaparken, bir sosyal medya paylaşımından bana zarar geleceğini ve olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim, fakat olay bu noktaya kadar geldi. Şubat ayında transferim gerçekleştiğinde duyduğum; Bursaspor Kulübü'nde bana inanıp transferimde emeği geçen herkese, bugüne kadar bana sağladıkları imkanlar için Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, aldıkları kararı saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı. (Sporx)

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