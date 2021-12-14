SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

14.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu 6 kulübü PFDK'ye sevk etti.

Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın ligde Yukatel Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Trabzonspor müsabakasında, Gaziantep FK'nin ise Fenerbahçe maçında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline yollandığı vurgulandı.

Adana Demirspor'un GZT Giresunspor maçında saha olayları, Demir Grup Sivasspor'un ise Galatasaray mücadelesinde usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca Göztepe futbolcusu Halil Akbunar'ın Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kural dışı hareketi yüzünden tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Heyecanlandıran Şenol Güneş gelişmesiHeyecanlandıran Şenol Güneş gelişmesi
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Tümer Metin bombayı patlattı!

Tümer Metin bombayı patlattı!

Mesut Özil'den flaş paylaşım

Mesut Özil'den flaş paylaşım

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaray'dan 3 imza birden

Galatasaray'dan 3 imza birden

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Sergen Yalçın istifa etti!

Sergen Yalçın istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.