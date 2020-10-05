Beşiktaş, Premier Lig'den transfer yapıyor!

Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferin son günlerinde atağa kalktı.
Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinde geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.
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