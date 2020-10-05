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Beşiktaş, Premier Lig'den transfer yapıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah beyazlılar Premier Lig'in önemli takımlarından Leicester City'den Rachid Ghezzal'i transfer etmek için İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, Premier Lig'den transfer yapıyor!

Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferin son günlerinde atağa kalktı.

Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinde geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.

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