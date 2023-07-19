SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, PSG'nin istediği yıldızı sudan ucuza kaptı! Fransız basını bu haber karşısında şaşkın durumda

Beşiktaş, PSG'nin istediği yıldızı sudan ucuza kaptı! Fransız basını bu haber karşısında şaşkın durumda

19.07.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Lens forması giyen Jean Onana’nın bonservisini satın almak için kulübüne resmi teklifte bulundu ve yapılan teklif Lens kulübü tarafından kabul edildi. Şenol Güneş'in çok istediği oyuncuların başında gelen Onana ile de anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, Onana’nın ardından Lens kulübü ile de 4.2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Fransa Ligi'nin kendi yaş kategorisinde en yetenekli orta saha oyuncuları arasında bulunan Onana'nın Beşiktaş'a transferi Fransız taraftarları şaşırttı.

GEÇEN SEZON TRANSFER OLMUŞTU

jean-onana-lens-22-23-1674040456-100249

2022 yılında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Onana, gösterdiği performans sayesinde kısa sürede kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. PSG'nin de transfer listesinde olan Onana'yı Beşiktaş kaparak büyük bir sürprize imza attı.

22 YAŞINDA ÇIKIŞ YAPTI

649c15644e3fe0085c7bfd8c

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çeken Kamerunlu futbolcu için Avrupa'nın birçok kulübü devredeydi. Beşiktaş'ın 4 milyon Euro gibi bir bedelle bu transferi bitirmesi Fransız basınında büyük şaşkınlık yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, gol oldu yağdı! Aboubakar...Beşiktaş, gol oldu yağdı! Aboubakar...
Anahtar Kelimeler:
lens beşiktaş onana psg yaşında beşiktaş, kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.