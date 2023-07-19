Beşiktaş, PSG'nin istediği yıldızı sudan ucuza kaptı! Fransız basını bu haber karşısında şaşkın durumda

Beşiktaş, Onana’nın ardından Lens kulübü ile de 4.2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Fransa Ligi'nin kendi yaş kategorisinde en yetenekli orta saha oyuncuları arasında bulunan Onana'nın Beşiktaş'a transferi Fransız taraftarları şaşırttı.

GEÇEN SEZON TRANSFER OLMUŞTU

2022 yılında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Onana, gösterdiği performans sayesinde kısa sürede kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. PSG'nin de transfer listesinde olan Onana'yı Beşiktaş kaparak büyük bir sürprize imza attı.

22 YAŞINDA ÇIKIŞ YAPTI

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çeken Kamerunlu futbolcu için Avrupa'nın birçok kulübü devredeydi. Beşiktaş'ın 4 milyon Euro gibi bir bedelle bu transferi bitirmesi Fransız basınında büyük şaşkınlık yarattı.

